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25.07.2017 15:30

В Софии состоялась презентация книги мурманского поэта Илья Виноградова

В Русском культурном центре Софии (Болгария) состоялась презентация книги стихов мурманского поэта и писателя, члена Союза писателей России Илья Виноградова.

В сборник Илья Виноградова «Балканский блокнот», изданного в Мурманске, вошел цикл поэтических произведений о Болгарии, а также избранные стихотворения автора, часть из них - с переводом. Впервые в заполярной литературе стихи мурманского поэта переведены на болгарский язык. Автором болгарских текстов выступила Елена Алекова - болгарский писатель, поэт, журналист, выпускник Литературного института им. Горького (Москва).
"В 2016 году я был приглашен в Софию на презентацию книги о перевозке в Мурманск из Софии памятника Кириллу и Мефодию, это был подарок от Болгарии нашему городу за возрождение Дня славянской письменности и культуры. Впечатления от этой поездки, от встреч с болгарскими друзьями Мурманска и вдохновили меня на стихотворения, вошедшие «Балканский блокнот»", - поделился Илья Виноградов.
Илья  Виноградов - мурманчанин, журналист, автор стихов и прозы, член Союза писателей России. Печатался в различных региональных и российских журналах, в периодических изданиях Болгарии. Автор сборника рассказов «Невидимые диктаторы» (2011 г.), сборника стихотворений, рассказов и путевых заметок «Сокровища бедных» (2013 г.), сборника стихотворений «Русский ген печали» (Санкт-Петербург, 2016 г.). Лауреат областной литературной премии Баева-Подстаницкого, международного Каверинского литературного конкурса, Всероссийского литературного форума им. Гумилева «Осиянное слово», первого гранта Губернатора Мурманской области молодым литераторам на издательскую деятельность, ряда других литературных и журналистских конкурсов.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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