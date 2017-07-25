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25.07.2017 14:50

За грабежи и кражу в отношении престарелых женщин осужден житель г. Мурманска

Прокуратурой Ленинского административного округа поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который признан виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.161 УК РФ - грабеж, а также по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Судом установлено, что северянин, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений, в мае 2017 в целях получения личной материальной выгоды путем рывка из рук сумок открыто похитил имущество двух пожилых женщин на общую сумму более 2 500 рублей.
Кроме того, он же, находясь в торговом зале одного из магазинов Ленинского округа, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает из тележки для продуктов питания похитил имущество и денежные средства потерпевшей, причинив ущерб на общую сумму 10 500 рублей, который с учетом финансового положения последней является для нее значительным.
С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание данные о личности мужчины, менее чем три месяца назад освободившегося из мест лишения свободы, являющегося наркозависимым лицом, а также учитывая характер общественной опасности и тяжесть преступлений, совершенных в отношении престарелых женщин, суд приговорил его по совокупности преступлений к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


Прокуратура Мурманской области
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