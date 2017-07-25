В рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится международная конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом»

С 13 по 17 ноября в Мурманской области будет проходить VI Мурманская международная деловая неделя (VI ММДН). Организатором мероприятия выступает правительство Мурманской области при официальной поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

13-14 ноября в рамках VI ММДН состоится X Международная конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом». Организатор конференции – Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф», получившая официальную поддержку правительства Мурманской области в проведении данного проекта. Традиционно в конференции принимают участие более двухсот компаний нефтегазового сектора, специализирующиеся на разведке, добыче и переработке углеводородного сырья, компании-поставщики нефтегазовой промышленности, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, законодательные и исполнительные органы власти.

На полях конференции запланировано проведение пленарного заседания, круглых столов, будет организована биржа контактов. Участники обсудят современное состояние, проблемы и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов на арктическом шельфе, реализацию государственных программ геологоразведки в Арктике, технологическое обеспечение шельфовых нефтегазовых проектов. Кроме того, важными темами станут экологическая и промышленная безопасность при освоении углеводородных ресурсов континентального шельфа, международное сотрудничество при ликвидации аварийных разливов нефти в Арктике, развитие северных регионов при освоении месторождений континентального шельфа и другие актуальные проблемы.

С подробной информацией о X Международной конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом» можно ознакомиться на сайте конференции.

Для справки:

Мурманская международная деловая неделя – ежегодное масштабное мероприятие, цель которого – привлечение внимания со стороны российских и зарубежных деловых кругов к Мурманской области как к стратегическому центру Арктической зоны Российской Федерации, центру развития международного сотрудничества в Арктике и инвестиционно привлекательному региону. Традиционно ММДН включает более 20 мероприятий, проводимых на различных площадках Мурманска и области.

С новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте», а также по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.

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