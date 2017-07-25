В Мурманской области в этом году более 1,3 тысячи семей решили улучшить жилищные условия с помощью материнского капитала

В настоящее время самым популярным направлением использования средств материнского капитала является улучшение жилищных условий. В 2017 году распорядиться материнским капиталом таким способом решили свыше 1,3 тысячи семей Мурманской области, что составляет 82,4% от общего числа семей, решивших распорядиться средствами материнского капитала. Почти 700 семей подали заявления на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам) на приобретение жилья, а более 640 семей решили улучшить жилищные условия без привлечения заемных средств.

Всего с начала действия программы (с 2007 года) на улучшение жилищных условий средства материнского капитала направили почти 15 тысяч семей региона – это 83,9% от общего числа всех семей Мурманской области, распорядившихся материнским капиталом.

Напомним, распорядиться материнским капиталом можно, когда ребенку, с рождением которого возникло право на получение сертификата, исполнится три года. Исключение составляет уплата первоначального взноса по жилищному кредиту (займу) или его погашение – в этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Необходимо также помнить, что приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории РФ, должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей. В ином случае необходимо представить нотариально засвидетельствованное письменное обязательство оформить его в общую долевую собственность всех членов семьи. Ремонт жилого помещения, применительно к распоряжению материнским капиталом, улучшением жилищных условий не является.

Полный перечень всех необходимых документов, а также список направлений, по которым можно улучшить жилищные условия, находится на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в клиентской службе территориального органа ПФР, в МФЦ или в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг.



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /