Продолжается общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области разместило на своем официальном сайте и на портале Мурманской области «Открытый электронный регион»актуальные проекты нормативных правовых актов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Документы опубликованы в рамках общественного обсуждения для сбора и рассмотрения предложений по внесению изменений.
Предложения принимаются до 5 августа на электронный адресTko51@yandex.ru.
Контактное лицо: Геращенко Оксана Александровна, тел. (8152)994-267.
/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /