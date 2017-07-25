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25.07.2017 13:15

Продолжается общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области разместило на своем официальном сайте и на портале Мурманской области «Открытый электронный регион»актуальные проекты нормативных правовых актов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Документы опубликованы в рамках общественного обсуждения для сбора и рассмотрения предложений по внесению изменений.

Предложения принимаются до 5 августа на электронный адресTko51@yandex.ru.

Контактное лицо: Геращенко Оксана Александровна, тел. (8152)994-267.


/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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