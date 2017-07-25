Опасная находка лежит на дне Семеновского озера

Алексей Котович.

С утра вторника на Семеновском озере в Мурманске работают водолазы Северного флота. Напомним, в субботу в воде, в нескольких метрах от "Домика моржей" любителем зимнего плавания был обнаружен предмет, очертаниями напоминающий авиационную бомбу. К этому часу информация подтвердилась - опасная находка лежит на глубине около 1,5 метра и имеет признаки глубокой коррозии. Эвакуировать ее на безопасный полигон для утилизации в виду этого, скорее всего, не представляется возможным. Рассматривается вариант подрыва авиабомбы непосредственно в акватории.

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