Судебные приставы приняли участие в акции «Помоги спасти жизнь»

Судебные приставы в очередной раз внесли свою лепту в спасение жизней жителей Мурманской области, сдав кровь и ее компоненты. Участие в донорском движении стало доброй традицией для многих сотрудников Управления, которые принимают участие в выездных днях донора, а также сдают кровь индивидуально и с каждым годом доноров среди судебных приставов становится все больше.

Судебные приставы Мурманской области с 2011 года участвуют в акции «Помоги спасти жизнь» по безвозмездной сдаче крови. За это время проведена уже 21 акция, в которой приняли участие более 530 сотрудников Управления. Сдано более 220 литров донорской крови.



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области