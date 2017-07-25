25 июля - День речной полиции

25 июля в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники речной полиции. Он берет свой отсчет с момента издания в 1918 году декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции».

Строго говоря, речная полиция как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах появилась в структуре российских правоохранительных органов еще раньше - во второй половине XIX века. В 1917 году речная полиция, как и большая часть подразделений правоохранительной системы царской России, была ликвидирована. Но уже 25 июля 1918 года был издан вышеупомянутый декрет.

С началом Великой Отечественной войны появилась необходимость в централизованной водной милиции. Она была создана 27 июня 1942 года совместным приказом Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) и Народного комиссариата речного флота СССР. В мае 1943 г. водный отдел рабоче-крестьянской милиции вошел в состав вновь образованного Управления транспортной милиции, а с 1980 г. - в состав Главного управления внутренних дел на транспорте МВД СССР.

В настоящее время подразделения водной полиции находятся в подчинении управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, а также межрегиональных линейных управлений МВД России на транспорте.

Органы внутренних дел на водном транспорте выполняют задачи по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности всех форм собственности, расположенных на участке обслуживания протяженностью более 56 тыс. км судоходных частей рек.

Проводится работа по выявлению и пресечению правонарушений, непосредственно связанных с безопасностью населения на речном транспорте, нарушением правил эксплуатации речных судов и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан.

В условиях большой протяженности водных путей, входящих в зону обслуживания транспортной полиции, требуется значительный уровень технической оснащенности, в первую очередь, специализированными плавсредствами. На вооружении водной полиции стоят современные катера, в том числе класса «море» и «река-море», оборудованные дополнительными специальными техническими средствами, способствующими деятельности сотрудников полиции. Так, на катерах устанавливаются системы позиционирования ЭРА-ГЛОНАСС, системы видеонаблюдения, приборы ночного видения, спутниковые телефоны, радиостанции морского и речного регистра, имеются возможности удаленного доступа в базы данных МВД и другие функции.