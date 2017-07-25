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25.07.2017 13:00

В Мурманской области стартовал прием заявок на спортивно-командный тренинг «Шаг за шагом»

10 сентября в Мурманске на базе городского спортивного центра «Авангард» (ул. Лобова, 51) состоится спортивно-командный тренинг «Шаг за шагом».

Тренинг направлен на пропаганду здорового образа жизни в среде студенческой молодежи, вовлечение студентов в социальную практику. Он включает в себя десять испытаний по технологии «Веревочный курс» с использованием альпинистского снаряжения (веревок, карабинов, страховочных систем). Испытания способствуют улучшению навыков командного взаимодействия – главным фактором успеха становится не спортивная подготовка, а умение анализировать, работать в команде, находить креативные способы решения задач.

В тренинге могут принять участие команды студентов образовательных организаций Мурманской области в возрасте до 25 лет. Количество участников в команде – 10 человек (1 капитан, 9 игроков). 

Заявки принимаются по 31 августа на электронную почту kashirin.murmansk@mail.ru. Обязательным условием является дублирование заявки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Изменения в заявку, касающиеся состава команды, могут вноситься на позднее, чем за сутки до начала соревнований.

Подробная информация о проведении мероприятия представлена на молодежном портале Мурманской области«Чердак».

Тренинг проводится в рамках реализации мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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