ЗАТО г. Североморск - лидер в рейтинге неплательщиков за теплоэнергию

Жители Североморска задолжали теплоэнергетикам - АО «МЭС» - порядка 1 млрд. руб. Это - треть общей суммы, недополученной теплоснабжающим предприятием, обслуживающим более 60% населения Мурманской области. Флотская столица на первой позиции в рейтинге неплатежей, что побуждает ресурсоснабжающую компанию к усилению работы с должниками, проживающими в муниципальных квартирах. Крайняя мера - перспектива выселения. Во избежание последствий, энергетики рекомендуют погасить долги, либо обратиться за реструктуризацией. Официальная позиция «Мурманэнергосбыта», - в противном случае предприятие будет вынуждено обратиться в администрацию ЗАТО г. Североморск с предложением о расторжении договора социального найма и выселении должников из занимаемого помещения. Списки «хронических неплательщиков» компания намерена регулярно передавать властям ЗАТО. Аналогичный подход в АО «МЭС» планируют применять по всей зоне ответственности. Как показывает практика, большинство накапливают крупные долги не избирательно, а за все коммунальные услуги. Поэтому, неплатежи за отопление «выдают» жильцов, систематически нарушающих договор социального найма.

/По материалам АО «МЭС»/