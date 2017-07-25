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25.07.2017 11:20

Экологическая акция в Полярном. В ЗАТО Александровск разбирают старые сооружения

Елена Ямаш.

Экологическая акция в Полярном. В ЗАТО Александровск разбирают старые сооружения, в том числе здание бывшей заводской котельной. Она не использовалась более 10 лет, более менее ценное оборудование было оттуда демонтировано. Сносить под ноль всё не будут. Стены крепкие, трубы останутся как напоминание о советской эпохе. Бетонные короба из-под труб используют во время дренажных работ на ручье у автостоянки на заводском спуске. А вот металлической начинкой распорядятся с пользой для завода.
Главный инженер АО 10 СРЗ Виктор Глухов: "Было принято решение - так как все работы по Гособоронзаказу проходят, как говориться крашенными деньгами, и не возможно пустить эти деньги на развитие завода, на средства от продажи металлолома, будет произведена покупка автотранспорта".
Опыт таких закупок уже есть. В планах - очередные приобретения для соседнего с котельной транспортного цеха, а так же для подразделений, осуществляющих сервисные работы.
Начальник транспортного цеха АО 10 СРЗ Иван Моисеенко: "Это у нас будет закупка автомобилей ещё – Газель и пассажирское, я так думаю".
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