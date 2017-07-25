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25.07.2017 11:05

Охрана интересов социально-незащищенных групп населения, инвалидов, несовершеннолетних, защита трудовых прав граждан. В прокуратуре Мурманской области подведены итоги работы первых шести месяцев 2017 года

Елена Белкина.

В прокуратуре Мурманской области подведены итоги работы первых шести месяцев 2017 года. В расширенном заседании коллегии приняла участие начальник управления Генеральной прокуратуры России в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина.
В первом полугодии было выявлено более 23-х тысяч нарушений законов. К дисциплинарной ответственности привлечено свыше 2-х тысяч должностных лиц, по материалам проверок возбуждено 78 уголовных дел. Основные усилия заполярных прокуроров были направлены на охрану интересов социально-незащищенных групп населения, инвалидов, несовершеннолетних, защиту трудовых прав граждан. В результате принятых мер погашена задолженность по заработной на 106,5 миллионоврублей.
Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев: "Доверие граждан к органам прокуратуры в текущем году возросло, о чем свидетельствует увеличение количества поступивших в прокуратуру области обращений - их более 12 тысяч. Прокурорами пресечено более 19 тысяч нарушений при приеме и регистрации преступлений, более 4-х тысяч при осуществлении статистического учета преступлений".
На постоянном контроле находятся вопросы соблюдения природоохранного и жилищного законодательств, стабильного энергоснабжения, безаварийного прохождения отопительного сезона, стабильного энергоснабжения объектов ЖКХ и ТЭК. Уже этим летом пришлось через суд решать проблему жителей Междуречья, где из-за долгов было прекращено на лето горячее водоснабжение всего населения поселка.
Прокурор Кольского района Сергей Швецов: "На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях района, за исключением тех, где проводятся плановые работы - не аварийные, не по уведомлению отключения в связи там с неуплатой - везде есть горячая вода. Были отдельные ситуации, которые оперативно решались и на сегодняшний день идет подготовка к новому отопительному сезону, в который, надеюсь, надлежащие услуги будут гражданам оказаны - будет вода, будет тепло, будет светло".
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