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25.07.2017 10:30

В следственном изоляторе г. Апатиты открылась выставка, посвященная творчеству Владимира Высоцкого

На днях в апатитском следственном изоляторе №2 в рамках работы культурно-выставочного уголка открылась выставка «Вертикаль», посвященная жизни и творчеству Владимира Высоцкого.

По словам сотрудника группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными СИЗО-2 Евгения Тимофеева, открытие такой необычной выставки стало возможно благодаря энтузиазму сотрудников учреждения - поклонников творчества этого замечательного актёра и поэта.
Из книг и фотоснимков, представленных в экспозиции, сотрудники СИЗО-2, а также осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию могут узнать неизвестные факты о жизни Владимира Высоцкого, познакомиться с воспоминаниями современников и литературным творчеством поэта, успевшим за свою жизнь написать и исполнить более 700 песен. Кроме того, на выставке представлена копия русской семиструнной гитары поэта.
В рамках работы выставки в минувшие выходные Александр Гутель, соруководитель музыкального клуба «Дива» и специалист по работе с молодежью Молодежного социального центра города Апатиты, представил моноспектакль «Владимир Высоцкий», во время которого осуждённые смогли составить представление о таком культурном феномене как «авторская песня». Работа выставки продлится до 30 июля. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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