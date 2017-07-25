В следственном изоляторе г. Апатиты открылась выставка, посвященная творчеству Владимира Высоцкого

На днях в апатитском следственном изоляторе №2 в рамках работы культурно-выставочного уголка открылась выставка «Вертикаль», посвященная жизни и творчеству Владимира Высоцкого.

По словам сотрудника группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными СИЗО-2 Евгения Тимофеева, открытие такой необычной выставки стало возможно благодаря энтузиазму сотрудников учреждения - поклонников творчества этого замечательного актёра и поэта.

Из книг и фотоснимков, представленных в экспозиции, сотрудники СИЗО-2, а также осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию могут узнать неизвестные факты о жизни Владимира Высоцкого, познакомиться с воспоминаниями современников и литературным творчеством поэта, успевшим за свою жизнь написать и исполнить более 700 песен. Кроме того, на выставке представлена копия русской семиструнной гитары поэта.

В рамках работы выставки в минувшие выходные Александр Гутель, соруководитель музыкального клуба «Дива» и специалист по работе с молодежью Молодежного социального центра города Апатиты, представил моноспектакль «Владимир Высоцкий», во время которого осуждённые смогли составить представление о таком культурном феномене как «авторская песня». Работа выставки продлится до 30 июля.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области