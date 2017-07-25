В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 июля.

С 08:00 19.07.2017 до 24:00 01.08.2017 полная остановка от котельной п. «Абрам-мыс» (АО «МЭС») - 17 домов

С 08:00 24.07.2017 до 24:00 27.08.2017 остановка котельной АО «Мурманский морской рыбный порт» (ЦТП АО «МЭС» Фестивальная)

С 09:00 24.07.2017 до 24:00 28.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП Фестивальная,25 А (ОАО «МРП») - 18 домов

С 09:00 24.07.2017 до 24:00 28.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП Новосельская,33 (ОАО «ММРП») - 22 дома

С 08:00 25.07.2017 до 24:00 27.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП «кв.2» («Новое Плато») - 32 дома

С 08:00 25.07.2017 до 24:00 28.07.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП «кв.2А» Больничный городок ») - 114 домов

С 08:00 25.07.2017 до 24:00 07.08.2017 полная остановка Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома

С 08:00 26.07.2017 до 24:00 08.08.2017 полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09:00 – 16:00 ул. Три ручья, 19

ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 21, 22, 24, 25, 26

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09:30 – 16:00 ул. Героев Рыбачьего, 12



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

09:00 – 16:00 ул. Капитана Орликовой, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска