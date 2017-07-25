ОБ ДПС ГИБДД по г. Мурманску напоминает о необходимости соблюдения простых правил поведения

Уважаемые жители города Мурманска, ОБ ДПС ГИБДД еще раз напоминает о необходимости соблюдения простых правил дорожного движения.

Июль месяц начался с серией дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей.

02 июля 2017 года в 18 час 00 минут в районе дома № 11/2 по улице Коминтерна в городе Мурманске, водитель, управляя автомобилем «Киа», при движении со стороны Шмидта в сторону ул. Профсоюзов, при выполнении маневра поворота налево в нарушении знака 4.1.5 ПДД РФ не предоставил преимущество в движении автомобилю «Шевроле» двигающимся во встречном направлении вследствие чего произошло столкновение с последующим опрокидыванием автомобиля «Киа», пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Киа», 7 - летняя девочка обслужена амбулаторно.

4 июля 2017 года в 13 часов в районе дома №3 на дворовой территории переулка Флотского водитель, управляя автомобилем «Фольксваген» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по тротуару. В результате происшествия 14-летний подросток обслужен амбулаторно.

8 июля 2017 года в 14 часов 56 минут в районе дома № 40 на прилегающей территории проспекта Кольского водитель, управляя автомобилем «Хендай» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по проезжей части во встречном направлении и сместился на полосу движения транспортного средства. В результате происшествия 12-летний подросток обслужен амбулаторно.

14 июля 2017 года в 14 часов 20 минут в районе дома № 4 «а» по ул. П. Морозова, водитель, управляя автомобилем «Вольво» по прилегающей территории, допустил наезд на пешехода, которая шла в попутном ему направлении. В результате происшествия 8-летняя девочка обслужена амбулаторно.

20 июля около 17 часов 30 минут в районе дома № 204 на прилегающей территории проспекта Кольского водитель, управляя автомобилем «Крайслер» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате происшествия 13-летний подросток госпитализирован.

Все дети получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим, заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску майор полиции Денис Болобин обращается к участникам дорожного движения с просьбой: - «Водителям - быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию; пешеходам – не пренебрегать правилами дорожного движения, переходить дорогу в строго установленных местах, не ходить по тротуарам вблизи проезжей части, соблюдать правила для велосипедистов, внимательно следить за приближающимися машинами. При выходе на улицу родители всегда должны вести своих детей за руку, не оставлять маленьких детей без присмотра, напоминать своим детям об опасности, которая может возникнуть, при выходе из-за стоящего транспортного средства или препятствия (угол дома, торговый павильон и т.д.). Так же при перевозке детей личным транспортным средством родители обязаны помнить, что использование детских удерживающих систем сокращает риск получения серьезных травм вашим ребенком при дорожно-транспортном происшествии».



ОБ ДПС ГИБДД желает всем безопасных дорог!