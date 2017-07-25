Региональное министерство рыбного и сельского хозяйства готовится к проведению семинара для аграриев

Андрей Зайцев.

В регионе готовятся к проведению семинара для аграриев. Его примет Полярная опытная станция, филиал Всероссийского института имени Вавилова в Апатитах - ПОСВИР. Первому научно-исследовательскому учреждению на Крайнем Севере в следующем году исполнится 95 лет. Место встречи определил колоссальный опыт сотрудников в изучении растений. Хранении мировых коллекций кормовых, овощных, ягодных культур и картофеля.

Вспоминаются слова героя фильма "Девчата", который утверждал: "Что можно приготовить из картошки - жареная, да пюре". Каково же было бы его удивление, если бы он узнал, что сорта и виды картофеля исчисляются тысячами. Вот только на этой площадке картофельной лаборатории 3190 образцов.

Заполярный банк генетического материала. Большая часть мировой коллекции картофеля. География - полмира. Сорта и виды здесь не только хранятся и изучаются. На их основе выводятся новые. Приспособленные к северным условиям. Хибинский ранний, Катюша, Светланка хибинская, Посвировец (кстати, самый неприхотливый сорт). И даже Брат-2.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник ПОСВИРа Светлана Травина: "Это наш сорт картофеля, который был получен сотрудниками на нашей станции. Дело в том, что папа этого сорта - у каждого сорта есть папа и мама - папа этого сорта Хибинский ранний".

Кормовая лаборатория. 6 коллекций. Многолетние кормовые культуры и зерновые. Местный, выведенный у нас ячмень сорта "Мишка". Очень полезен для хозяйств, где решили изменить ассортимент сада или огорода. По-научному - сидерат.

И. о. младшего научного сотрудника ПОСВИРа Екатерина Караваева: "Если мы хотим, например, вместо кустов ягодных что-то другое посадить, например, овощные культуры. Можно почистить сидератами землю - 1 год. Посеять овёс, перепахать участок и на следующий год провести сортосмену".

На федеральном предприятии скромные зарплаты и огромное поле работы. В буквальном смысле. Когда-то здесь трудились 140-150 человек, сегодня 30. Но молодёжь приходит. Любовь Сухарева сама из Апатитов, закончила вологодскую Государственную академию и вернулась домой.

Лаборант-исследователь ПОСВИРа Любовь Сухарева: "Очень интересно за ними наблюдать, как они проходят все свои фазы, как они начинают отходить от снега, начинают зацветать, плодоносить. Вот конкретно мои ягодные культуры".

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Мы, конечно, мечтаем о таких людях, о такой молодёжи, которая, отучившись, вернётся на Родину, пытаемся создавать все условия. Сейчас у нас порядка 8 человек учится. С трепетом ждём, сколько вернётся на Родину".

В этом году снежные весна и начало лета не дадут зелёным богатствам ПОСВИРа показать рекордные результаты. Впрочем, это тоже опыт, и он так же будет проанализирован сотрудниками опытной станции.





