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25.07.2017 18:55

Региональное министерство рыбного и сельского хозяйства готовится к проведению семинара для аграриев

Андрей Зайцев.

В регионе готовятся к проведению семинара для аграриев. Его примет Полярная опытная станция, филиал Всероссийского института имени Вавилова в Апатитах - ПОСВИР. Первому научно-исследовательскому учреждению на Крайнем Севере в следующем году исполнится 95 лет. Место встречи определил колоссальный опыт сотрудников в изучении растений. Хранении мировых коллекций кормовых, овощных, ягодных культур и картофеля.  
Вспоминаются слова героя фильма "Девчата", который утверждал: "Что можно приготовить из картошки - жареная, да пюре". Каково же было бы его удивление, если бы он узнал, что сорта и виды картофеля исчисляются тысячами. Вот только на этой площадке картофельной лаборатории 3190 образцов.
Заполярный банк генетического материала. Большая часть мировой коллекции картофеля. География - полмира. Сорта и виды здесь не только хранятся и изучаются. На их основе выводятся новые. Приспособленные к северным условиям. Хибинский ранний, Катюша, Светланка хибинская, Посвировец (кстати, самый неприхотливый сорт). И даже Брат-2.
Кандидат биологических наук, научный сотрудник ПОСВИРа Светлана Травина: "Это наш сорт картофеля, который был получен сотрудниками на нашей станции. Дело в том, что папа этого сорта - у каждого сорта есть папа и мама - папа этого сорта Хибинский ранний".
Кормовая лаборатория. 6 коллекций. Многолетние кормовые культуры и зерновые. Местный, выведенный у нас ячмень сорта "Мишка". Очень полезен для хозяйств, где решили изменить ассортимент сада или огорода. По-научному - сидерат.
И. о. младшего научного сотрудника ПОСВИРа Екатерина Караваева: "Если мы хотим, например, вместо кустов ягодных что-то другое посадить, например, овощные культуры. Можно почистить сидератами землю - 1 год. Посеять овёс, перепахать участок и на следующий год провести сортосмену".
На федеральном предприятии скромные зарплаты и огромное поле работы. В буквальном смысле. Когда-то здесь трудились 140-150 человек, сегодня 30. Но молодёжь приходит. Любовь Сухарева сама из Апатитов, закончила вологодскую Государственную академию и вернулась домой.
Лаборант-исследователь ПОСВИРа Любовь Сухарева: "Очень интересно за ними наблюдать, как они проходят все свои фазы, как они начинают отходить от снега, начинают зацветать, плодоносить. Вот конкретно мои ягодные культуры".
Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Мы, конечно, мечтаем о таких людях, о такой молодёжи, которая, отучившись, вернётся на Родину, пытаемся создавать все условия. Сейчас у нас порядка 8 человек учится. С трепетом ждём, сколько вернётся на Родину".
В этом году снежные весна и начало лета не дадут зелёным богатствам ПОСВИРа показать рекордные результаты. Впрочем, это тоже опыт, и он так же будет проанализирован сотрудниками опытной станции.


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