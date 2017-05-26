26 мая - Дня российского предпринимательства. В Мурманске чествовали представителей малого и среднего бизнеса

Кирилл Коган.





В Мурманске чествовали представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня в России отмечается День предпринимательства. Глава муниципального образования Дмитрий Филиппов вручил будущим бизнесменам сертификаты и удостоверения о повышении квалификации. Спецкурс организован комитетом по экономическому развитию, его слушателями стали порядка 40 мурманчан. Благодарственные письма получили участники социальной программы "Городская карта поддержки". В областном центре проект реализуется с 2011 года. Его поддерживают более 170 торговых предприятий и организаций.

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов: "Сегодня в День российского предпринимательства. Я искренне поздравляю всех предпринимателей и благодарю их за то, что они делают для нашего города. Необходимо отметить, что большая часть бизнеса в нашем городе несет серьезную социальную нагрузку, участвует во множестве социальных проектов".

Вот уже несколько лет в Мурманске существует комплексная программа по "развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства". С 2014 по 2016 год гранты и субсидии получили более 50 начинающих и развивающихся бизнесменов. На эти цели из городского бюджета выделено 10 миллионов рублей.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "В такой день мы чествуем наших героев, иначе их назвать нельзя. В это непростое время они пытаются выживать, давать рабочие места, кормить свои семьи, платить налоги в муниципалитет, это развитие страны. Курочка по зернышку. Это развитие страны и города".





