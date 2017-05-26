"Твое здоровье в твоих руках". Фотовыставка открылась в областной филармонии

Кирилл Коган.

Эта Всероссийская акция началась еще в 2009 году, с экспозиции в Политехническом музее Москвы. Актеры, политики и журналисты, среди которых Леонид Рошаль, Елена Малышева, Екатерина Стриженова пытались привлечь внимание к проблеме заболеваемости туберкулезом. Для этого "звезды" сфотографировались с результатами собственного рентгеновского обследования. Позднее, из кадров, сформировали фотовыставку. Традиция прижилась. В Мурманске результаты флюорографии обнародовали глава муниципального образования Дмитирий Филлиппов, наши коллеги - директор ГТРК "Мурман" Александр Волков, спецкор Елена Белкина и другие медийные лица региона.

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я своим примером хочу призвать всех мурманчан следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, проходить ежегодное обследование, диспансеризацию, хочу чтобы мурманчане знали о своем состоянии, уверен, что северные люди - крепкие".

Главный врач ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" Светлана Преснова: "Не случайно написано "Твое здоровье - в твоих руках" - это цель любого врача привлечь внимание, тем более к такой наиважнейшей проблеме как раннее выявление туберкулеза, профилактику туберкулеза. Среди взрослых это надо делать в первую очередь".





