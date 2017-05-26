Областная научная библиотека приглашает мурманчан и гостей города на день открытых дверей

Анастасия Русинова.

Он пройдет 27 мая - в субботу - и посвящен Общероссийскому дню библиотек. Посетителей ждут таинственные путешествия по книгохранилищу и познавательная прогулка по арт-объектам "научки". Участникам неформальной краеведческой экскурсии представится возможность увидеть Мурманск с высоты 18 метров, сделать необычные фотографии и узнать массу интересных фактов о столице Заполярья. Также в программе дня открытых дверей мастер-классы, необычные акции, интеллектуальные игры. Кроме того, в этот день в библиотеке будет работать мобильный планетарий.





