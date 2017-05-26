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26.05.2017 13:10

За незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере осужден житель г.Мурманска

Прокурором Мурманской области Василием Щербаковым в Мурманском областном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ, то есть в незаконном сбыте наркотических средств, в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства стороной обвинения доказано, что ранее судимый северянин, 01.11.2016 находясь в автомобиле, припаркованном у д.3 по ул.Полярной дивизии в г.Мурманске, незаконно сбыл другому лицу вещество массой 0,7816 грамма, содержащее наркотическое средство 3-метилфентанил, то есть в особо крупном размере.
Преступная деятельность мужчины была изобличена сотрудниками полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Приговором суда он осужден по ч.5 ст.228.1 УК РФ к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.


Прокуратура Мурманской области
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