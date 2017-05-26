Смотрите на канале "Россия 24" программу "Интервью"

"Славься, Мурманская область!" В этот году программу акции, приуроченной к Дню рождению региона, завершит областной праздник "Териберская волна". Уже несколько лет подряд фестивали проходят в исторических и культурных центрах Кольского Заполярья. На побережье Баренцева моря - вслед за древними Колой, Ловозером и Варзугой. Планы организаторов на 3 июня, раскроет председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. Подробности в программе "Интервью" на канале "Россия 24" в 19:45.