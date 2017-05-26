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26.05.2017 12:40

С 1 июля в Мурманской области начнут действовать электронные "больничные"

Анастасия Русинова.


Сейчас определяется список медучреждений и работодателей, готовых к переходу на новую систему, решаются оргвопросы. Первой площадкой, на базе которой начнут оформлять электронные листки нетрудоспособности, будет мурманская поликлиника №2. Электронный "больничный" будет формироваться и размещаться в автоматизированной системе Фонда социального страхования и подписываться усиленной квалифицированной подписью врача и медицинской организации. Затем через единый портал электронных кабинетов работодатель сможет увидеть документ и произвести по нему расчёт, а работник получит доступ к данным о начисленных и выплаченных пособиях. Система электронных листков нетрудоспособности позволит избежать подделок и порчи документов. Соответствующий федеральный закон подписан в начале мая президентом. Пациент сможет выбрать сам, какую форму документа оформлять – бумажную или электронную. И тот, и другой вариант имеют равную юридическую силу.

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