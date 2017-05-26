В Заполярье снег продолжает идти, несмотря на то, что до лета осталось 5 дней

Анастасия Русинова.

А снег идет, несмотря на то, что до лета осталось 5 дней. Но в Заполярье календарь не совпадает с природной действительностью. Так и этой на редкость холодной весной. Сегодня утром мурманчанам вновь пришлось достать теплую одежду и счищать снег с машин. Сегодня территория Кольского полуострова будет находиться на северо-западной периферии циклона, что сделает погоду в регионе более холодной. Пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега или дождя. Температура воздуха по области не выше +6°. Ветер северный 6-11 м/с. Такая же картина сохранится и в ближайшие дни. Циклон сформирует преимущественно облачную погоду, с порывистым ветром и осадками. При этом температура воздуха хоть и подрастёт, но, по-прежнему, будет ниже средних многолетних показателей.