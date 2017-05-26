Мурманская область вошла в число регионов с наибольшим количеством мероприятий в рамках Года экологии

Анастасия Русинова.

Итоги I квартала подвел министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской. По результатам мониторинга, Кольское Заполярье вошло в число самых активных регионов, в области уже отмечено наибольшее количество тематических мероприятий. Также в списке - Тюменская, Московская, Саратовская, Челябинская области, Ставропольский край, Санкт-Петербург. Информация обо всех экологических новостях и событиях Мурманской области регулярно размещается на тематическом сайте.





