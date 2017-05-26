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26.05.2017 11:25

В Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота для участия в учениях

Светлана Деменева.

"Кумжа 2017". В Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота для участия в учениях. Они проходят в рамках практических занятий со слушателями Военной академии Генштаба Вооруженных сил. За тренировкой они наблюдали с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов". Показаны основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны. Всего 4 эпизода учений. Обеспечение безопасности корабля на выходе из военной базы. Поиск и атака подводной лодки противника, противовоздушная оборона кораблей в море и спасение терпящего бедствие экипажа.
Командир отряда боевых кораблей СФ Феликс Меньков: "Офицеры, которые заканчивают Академию, они потом становятся достаточно большими военноначальниками. Отдельные из них принимают в подчинение - у нас округа Западные и Восточные - они в принципе, общевойсковые. Но в себя и включают флотские формирования. Южный округ включает в себя флотские формирования. И они должны понимать принцип действия тех сил, которыми они управляют. Раньше по роду своей службы они не сталкивались с управлением - непосредственно Военно-морским флотом".
Крейсер "Маршал Устинов" достаточно долгое время находился в ремонте. Недавно он прошел испытания. Учения - завершающий этап. Боевые упражнения, отработка оружия. На корабле для устранения замечаний находятся представители судоремонтного завода "Звездочка" из Северодвинска.
Заместитель главного строителя "Звездочка" г. Североморск Александр Никитин: "Такие комплексы, как комплексы вооружения и радиоэлектронного вооружения, они требуют длительной наладки, связанной с выходом корабля в море, проведения боевых упражнений и отладки механизмов. Потому, что в условиях базы и швартовок нет возможности проверить, связанных с выходом на высокое излучение, с боевым использованием оружия".
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