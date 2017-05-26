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26.05.2017 10:02

В Мурманской области будет поэтапно внедряться система раздельного сбора твердых коммунальных отходов

Заместитель губернатора Евгений Никора провел очередное заседание проектной группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области. В заседании приняли участие представители профильных органов исполнительной власти Мурманской области, а также организаций, осуществляющих обращение с отходами на территории региона.

Основными вопросам заседания стали презентация электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, представленной Ассоциацией ЖКХ «Развитие» и компанией «Большая Тройка», а также практическая работа управляющей компании «Центр по обращению с отходами» по организации раздельного сбора ТКО на территории Мурманска.

Участники заседания оценили качественный уровень представленных практик и приняли решение о целесообразности внедрения на территории области электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, а также поэтапной системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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