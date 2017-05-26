Анастасия Русинова.

Информацию о торговле редкими видами птиц - под запрет. Прокуратура Североморска провела мониторинг сети Интернет и обнаружила сайт, на котором размещены сведения, запрещенную к распространению на территории России. В частности, речь идет о торговле таким видом редких птиц, как черный аист. Он занесен в "Красную книгу" Российской Федерации. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, в Единый реестр запрещенных ресурсов этот сайт на момент проверки не входил. Страница в сети открыта для свободного доступа всех желающих. Вход на сайт свободный, не требует регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страницы, скопировать информацию может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют. После проверки в суд направлено заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Рассмотрение заявления находится на контроле прокуратуры.