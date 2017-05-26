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26.05.2017 09:31

Сегодня у девятиклассников Мурманской области начинаются экзамены государственной итоговой аттестации

26 мая стартует основной период государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Выпускникам предстоит сдать первый экзамен по выбору – иностранный язык – на 24 пунктах приема экзамена.

Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из двух частей: письменной (задания по аудированию, чтению, письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков выпускников) и устной.

26 мая выпускники сдают только письменную часть, устную часть им предстоит сдать 27 мая.

Время выполнения письменной части – 120 минут, устной – 15 минут.

В экзамене по английскому языку планируют принять участие 470 человек, по немецкому языку – 2.

Изменения в контрольных измерительных материалах 2017 года в сравнении с 2016 годом отсутствуют.

Напоминаем, что с 2017 года девятиклассникам предстоит сдавать в обязательном порядке четыре экзамена: два обязательных – русский язык и математика – и два экзамена по выбору обучающихся из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ. 

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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