И муха с излучением не пролетит. На страже радиационной безопасности - уникальное отечественное изобретение

Андрей Зайцев.

Уникальная автоматизированная система обнаружения радиоактивных материалов, работающая в Мурманской области, вновь успешно зарекомендовала себя в рамках комплексной тренировки на дорогах региона.

Как выглядит сверхчувствительная к радиации установка ни простой гражданин, ни злоумышленник вряд ли догадается. Сегодня на дорогах области достаточно много всевозможных приборов фиксации. Но стоит опасному грузу оказаться рядом, система мгновенно срабатывает.

Сигналы моментально уходят в региональные центры.

Начальник центра мониторинга и прогнозирования ГОКУ "Управление по делам ГОЧС и пожарной безопасности Мурманской области" Наталья Рыбчак: "Получив данные сигналы, дежурные начнут, в соответствии со своими инструкциями, отрабатывать оповещение сил реагирования на случай обнаружения радиоактивных материалов, несанкционированного провоза радиоактивных материалов".

Система, установленная по инициативе "Росатома" при поддержке правительства области, работает не первый год. Таких установок в России нет точно, не встречались они и за рубежом, говорят разработчики. Аппарат работает безошибочно, оперативно, без остановки транспортного средства. Отечественное изобретение.

Руководитель группы разработки и сопровождения программного обеспечения ФГУП "КЦ Атомбезопасность" (г. Москва) Константин Сазонов: "Просто так успеть обработать данные с 6 камер и данные с 6 детекторов за время сильно меньше 1-й секунды, сделать все выводы и всё передать, это просто с одной стороны, но нужно всё сделать очень аккуратно".

Детекторы отслеживают радиационный фон проезжающего автотранспорта. Приборы улавливают малейшие признаки радиации. Тренировки проводятся регулярно, были и фактические тревоги, но к счастью реальной опасности не представляли.

Главный специалист ГОКУ "Управление по делам ГОЧС и пожарной безопасности Мурманской области" Светлана Кушникова: "Ехали люди, прошедшие лечение радиоактивным йодом, установка на них сработала, было проведено обследование, люди представлены соответствующие документы".

Тренировка вновь показала. Незамеченным ни один опасный груз не пройдёт. Центр мониторинга ГОЧС и пожарной безопасности Мурманской области, специалисты кризисных ситуаций на чеку круглосуточно.