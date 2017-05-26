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26.05.2017 09:55

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Андрей Александрович Ефремов поздравил с окончанием школы воспитанников 11 «А» кадетского класса им. А. Невского МБОУ Лицей №2 г. Мурманска СУ СК РФ по Мурманской области

25 мая 2017 года и.о. руководителя следственного управления А.А. Ефремов принял участие в мероприятиях, посвященных «Последнему звонку», прозвучавшему для воспитанников 11 «А» кадетского класса им. А. Невского МБОУ Лицей № 2 г. Мурманска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

В ходе торжественного построения А.А. Ефремов поздравил выпускников с окончанием школы, пожелал им успехов на экзаменах и при поступлении в вузы, особо отметив, что Лицей в равной степени может гордиться как своими учениками, так и своими учителями.
В этом году стены Лицея покинут 25 кадетов, многие из которых призеры и победители престижных олимпиад и научных форумов, трое - претенденты на золотые медали, 14 воспитанников отобраны для целевого обучения в Санкт-Петербургскую и Московскую Академии Следственного комитета Российской Федерации. Кадеты - выпускники внесли свой весомый вклад в общую копилку достижений, позволивших Лицею войти в список «500 лучших школ России».
Торжественные мероприятия продолжились в мемориальном комплексе «Защитникам Заполярья», где исполняющий обязанности руководителя следственного управления А.А. Ефремов совместно с кадетами возложили венок и цветы воинам - защитникам города – героя Мурманска, павшим в годы Великой Отечественной войны.

СУ СК РФ по Мурманской области
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