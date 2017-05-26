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26.05.2017 09:14

В Мурманской области, по приговору суда, за преступление двух несовершеннолетних их законные представители заплатят штраф 40 тысяч рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум несовершеннолетним жителям поселка городского типа Ревда в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Следствием и судом установлено, что преступная группа из двух несовершеннолетних, учащихся 9 и 11 классов, вступили в преступный сговор, и проникли в квартиру, из которой похитили имущество потерпевших, причинив им ущерб на общую сумму более 14 тысяч рублей. Ущерб в ходе следствия был возмещен.
Приговором Ловозерского районного суда подростки, 1999 и 2000 годов рождения, признаны виновными в инкриминируемом деянии, им назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч и 25 тысяч рублей, соответственно. Приговор в законную силу вступил.

СУ СК РФ по Мурманской области
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