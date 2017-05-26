121 год назад учредили медаль «В память коронации Императора Николая II»

26 мая 1896 года российский император Николай II своим высочайшим именным указом, данным Сенату, учредил наградную серебряную медаль «В память коронации Императора Николая II». Ее предполагалось носить на Андреевской ленте. Согласно императорскому указу, данной медалью награждали: всех состоявших на действительной службе классных, неклассных и нижних чинов, находившихся во время коронации в Москве; всех сословных и других представителей, бывших в Москве на торжествах коронации императора; всех лиц, принимавших участие в работах по приготовлению и устройству торжеств коронации; а также медальеров, мастеровых и рабочих Санкт-Петербургского монетного двора, изготавливавших медали. Причем данной медалью награждали также и женщин (что было редкостью для царской России), которые могли быть причислены к приведенным категориям награждаемых. Медали выдавали из Капитула орденов. Всем награжденным также выдавались свидетельства на право ношения медали. За два года после издания указа на Санкт-Петербургском монетном дворе было отчеканено и вручено более 151 тысячи экземпляров. Медаль была диаметром 27 миллиметров и изготавливалась из серебра. На лицевой стороне был изображен портрет императора Николая II, смотрящего влево. Надпись по окружности гласила: слева «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ», справа «И САМОДЕРЖЕЦЪ BCEPОCC.». На оборотной стороне под императорской короной была расположена надпись: «КОРОНОВАНЪ | въ Москве | 14 МАЯ 1896». Хотя основную часть экземпляров медали отчеканили на Санкт-Петербургском монетном дворе, но часть заказа передали частным фирмам. В связи с этим вскоре появились и другие разновидности медали, вернее ее производные. Теми же штемпелями из «белого металла» чеканили и изготавливали маленькие «фрачные» медальки, жетоны и другие виды.

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