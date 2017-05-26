Ловкость рук и никакого мошенничества. В столице Заполярья неизвестный похитил у местной жительницы телефон

Елена Ястребова.

Ловкость рук и никакого мошенничества. В Мурманске неизвестный похитил у местной жительницы телефон. Как рассказала женщина, она гуляла в одном из торговых центров, присматривалась к товару. В отделе женской одежды она обнаружила пропажу телефона. На место происшествия выехал наряд полиции. Изучив камеры видеонаблюдения и проведя оперативно-разыскные мероприятия, личность воришки была установлена. Им оказался мурманчанин, ранее судимый за кражи и побои. Злоумышленник во всем признался. Краденое он успел продать. Возбуждено уголовное дело.

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