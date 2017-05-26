В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 мая.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 24 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 МАЯ ул. Марата, 6
ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19
09.00 – 15.00 ул. Николаева, 1/9
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 06.00 ул. Карла Маркса, 7а
ул. Профсоюзов, 22
ул. Софьи Перовской, 14, 16, 16а
12.00 – 14.00 ул. Морская, 5
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска