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26.05.2017 09:45

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 мая.

 
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 24 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 МАЯ ул. Марата, 6
ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19
09.00 – 15.00 ул. Николаева, 1/9
 
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 06.00 ул. Карла Маркса, 7а
ул. Профсоюзов, 22
ул. Софьи Перовской, 14, 16, 16а
12.00 – 14.00 ул. Морская, 5

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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