В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 мая.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 24 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 26 МАЯ ул. Марата, 6

ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19

09.00 – 15.00 ул. Николаева, 1/9



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

01.00 – 06.00 ул. Карла Маркса, 7а

ул. Профсоюзов, 22

ул. Софьи Перовской, 14, 16, 16а

12.00 – 14.00 ул. Морская, 5

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска