Прощание со школой. Каким был последний звонок для выпускников в Заполярье?

Алексей Елкин.

Сегодня в нашей области более 10 тысяч выпускников 11 и 9 классов классов прощаются со школой.

Ученик 6 класса школы №1 п.г.т. Мурмаши Клим Захаров: "Вот этот мотор нужен для того, чтобы шевелились ноги".

Движения слона, собранного из конструктора, весьма пластичны. Важно найти ему практическое применение, подчеркивает губернатор, пообщавшись с юными изобретателями первой мурмашинской школы.

Ученик 6 класса школы №1 п.г.т. Мурмаши Клим Захаров: "Мы занимаемся робототехникой ради того, чтобы сделать что-то новое и улучшить старое".

В актовом зале главные виновники торжеств - выпускники. Рядом - родители и педагоги, все 11 лет бережно сопровождавшие учеников, сейчас стоящих на пороге сдачи государственных экзаменов. За ЕГЭ - взрослая, самостоятельная жизнь.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "У северян особый менталитет. И это помогает справиться с трудностями. И когда перед вами будет стоять какая-то сложная задача, это не повод для паники. "У меня есть силы, у меня есть поддержка. Я не зря учился все эти 11 лет. Рядом со мной были прекрасные педагоги, которые дали мне все лучшее".

Так - всегда. Поздравления от "первоклашек" и напутствия от старших. Искренние слова благодарности учителям. Для классного руководителя Екатерины Андреевны Кузнецовой этот последний звонок - самый трогательный в жизни.

Классный руководитель 11 класса школы №1 п.г.т. Мурмаши Екатерина Кузнецова: "Я выпущу еще 11 класс. Нынешний - 10-й. И, скорее всего, да - это мой последний выпуск. Самый дорогой. И самый любимый".

Выпускница 11 класса школы №1 п.г.т. Мурмаши Милана Данилова: "Хочется сдать экзамены и поступить, а потом вернуться в Мурманск. И работать здесь, потому что я очень люблю свой родной край".

25 мая в России - особенный день. В кировской школе №5 юноши - в строгих костюмах. По традиции, главное украшение девушек - белоснежные банты.

Директор СОШ №5 г. Кировска Татьяна Юшкова : "Мы немножечко трепещем - а что же будет дальше? Всё-таки в школе они были под крылом, под присмотром".

Ученик 11 класса СОШ №5 г. Кировска Кирилл Гаврилов: "Я поступлю в университет, Закончу его. Найду работу, создам семью".

Фатима Юнусова: "Прежде всего, я хочу стать врачом. Это моя цель. Мечта в жизни".

На Кольском Севере последний звонок прозвучал для 3 с половиной тысяч 11-классников и почти 7 тысяч выпускников 9 классов. В школе №57 Мурманска десятиклассники, становясь самыми старшими, передали товарищам, покидающим родные стены, символические красные ленты.

Выпускник 11 класса СОШ № 57 г. Мурманска Глеб Микулин: "Волнение, грусть, не хочется со школой расставаться".

Выпускница 11 класса СОШ № 57 г. Мурманска Кристина Байбакова: "Наверное, я счастлива. То, что мы заканчиваем школу, что нас ждет поступление, институт и самые лучшие времена".

Надежда с легкими оттенками сомнения и грусти правит балом на торжествах последнего звонка. И этот общий настрой заставляет на один день забыть даже об экзаменах, строить планы на будущее, вспоминая чудесные школьные годы.







