100 дней проекту ОНФ. Как выглядит Мурманск на карте убитых дорог?

Анастасия Ярославская.

Дорожная инспекция "Народного фронта". Пошел сотый день составления карты убитых дорог и выпал он на Мурманск. До этого инспекторы, во главе с депутатом Госдумы Александром Васильевым, побывали в Апатитах, а сегодня целый день объезжают проблемные участки в областном центре. Причем, в центре внимания оказались не только дороги, но и дворы.

Главный инженер инспекции на секунду отвлекается от прямого эфира, одёрнул коллегу - сюда лучше не вставать, хотя, если точно не знать, что здесь яма - вряд ли догадаешься. Осмотр - по точной наводке местных жителей. Все адреса в ТОПе набирающей популярность карты. В родном регионе пока северяне отметили 35 убитых дорог протяженностью 22 километра.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Васильев: "Видели, конечно, и хуже, но и здесь тоже много недостатков, которые отличаются от нормального понимания, что такое дорога".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Дороги у нас в неудовлетворительном состоянии - работать есть, над чем, но необходимо сказать, что и денег это требует немало. Грубо - для того, чтобы привести сегодня наши дороги городские - 1 миллиард 300".

О деньгах и благоустройстве - и дорог, и дворов во время рейда на троих с руководителями города. Тот же акцент - на мнения горожан, и разумно ли расходование? В рамках партийного проекта "Комфортная среда" заработала масштабная программа.

Глава администрации г. Мурманск Андрей Сысоев: "Те средства порядка 80 миллионов рублей, которые мы сможем потратить на эти проекты, с одной стороны, сумма большая, но с другой стороны - работы очень много".

Первые итоги по тому - как начали - подведены. Конкурсный отбор на право получения субсидий прошли 29 муниципалитетов. В эту пятницу - старт практического выполнения проектов. Сегодня особо подчеркнуто - задача общая, решить которую можно лишь при контроле и взаимодействии всех сторон - общественных организаций, власти, населения.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "У нас дележа нету, кто тут главный - летчик, пехотинец или танкист, а работаем на общую цель, чтобы создать комфортные условия для населения нашей родной Мурманской области".

По принципу софинансирования сумма на этот год - под 220 миллионов. Кто не успел - готовить сани будет летом, на новый 2018. С дорогами - тоже. Каждый проблемный участок, где побывали инспекторы, внесут в ремонтную программу: "Те дороги, которые не войдут в этом году в ремонт, они будут обозначены на 2018 год".

Разобраться разом с одной из главных, по классику, российских бед - не удастся. В этом иллюзий координаторы проекта не питают. Но верят, с помощью граждан дорогу осилить будет и быстрее, и эффективнее. Карта убитых - не дорог - направлений, по-прежнему в режиме редактирования. Интерактив максимально упрощен. Кстати, сегодня зарегистрирован всплеск активности мурманчан. Не прошло и ночи - 10 новых красных участков.







