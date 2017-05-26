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26.05.2017 08:53

Специздание "Красной книги Мурманской области" проиллюстрируют детскими рисунками

Анастасия Ярославская.

Детскими рисунками проиллюстрируют специздание "Красной книги Мурманской области". Выбор был большой - на конкурс, приуроченный к Году экологии, поступило 1200 работ. Глазами детей о редких видах флоры и фауны. В финал вышли 24 рисунка. Призерам - юным художникам со всех уголков региона - устроили торжественный прием в областной детско-юношеской библиотеке. Назвали имена победителей. Номинаций четыре - грибы, лишайники, растения и животные.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Все, что у нас есть в Мурманской области - а это почти 500 видов в Красной книге Мурманской области - это наше богатство, и мы должны сохранять это богатство. Это важно, это нужно, чтобы результаты этого конкурса могли увидеть все жители Мурманской области. 500 экземпляров книги будет отпечатано, они поступят в библиотеки по всей области. Мурманская область должна знать наших талантливых ребят и, конечно, должна знать нашу природу".
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