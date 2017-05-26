Глава администрации Североморска представила депутатам горсовета отчет о работе исполнительной власти за прошлый год

Елена Сивонен.

Отчет главы администрации Североморска перед депутатами горсовета - о работе исполнительной власти за прошлый год. Ирина Норина сразу пояснила - форма выступления не совсем традиционная. Без деления по сферам, но с четким рассмотрением движения бюджетных средств. Глава администрации неоднократно акцентировала - бюджет ЗАТО - социально направленный, дефицитный. Объем дотаций всё меньше. В прошлом году - 86% от уровня года 2015. В этом - сокращение еще на 3,5%. Но даже несмотря на финансовые трудности, в приоритете - уровень и качество жизни населения.

Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов: "Спасибо и Ирине Леонидовне, и администрации за сохранение финансовой и социальной стабильности в Североморске. Это очень важно. Это главная задача, и это было выполнено. Может быть, это проходит и незаметно, но мы, депутаты городского Совета, это видим и чувствуем".







