"Здоровое будущее". Представители Общественного совета регионального отделения партии "Единая Россия" провели первое заседание

Анастасия Русинова.

"Здоровое будущее" - проект партии "Единая Россия". Представители общественного совета провели первое заседание. Повысить качество медицинской помощи, сделать ее более доступной - основные направления работы. Участники проекта - представители социальных и медучреждений областного центра, депутаты. В планах - улучшить кадровую ситуацию, активизировать информационную работу с населением. В ближайшее время общественники планируют оценить доступность первичной медико-санитарной помощи в регионе.

Региональный координатор проекта "Здоровое будущее", депутат Мурманской областной Думы ("Единая Россия") Евгений Тарбаев: "Здоровье обеспечивается не только министерством здравоохранения - это и минсоцразвития, и министерство образования и спорта, и культура. Нашим проектом мы будем обеспечивать взаимодействие всех органов в улучшении качества оказания медицинских услуг".





