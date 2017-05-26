В Апатитах проходит первая всероссийская научная конференция медико-биологического профиля

Елена Сивонен.

В центре внимания - влияние арктического климата на организм человека. Конкретно - проблемы минерального обмена, от которого во многом и зависит наше самочувствие. В докладах предложения - как восполнить недостаток кальция и фосфора, как повысить иммунитет? Акцент - на питание, оно должно быть сбалансированным - белки, жиры, углеводы. Причем, брать надо не количеством, а правильным соотношением.

Директор НИЦ МБП КНЦ РАН Владимир Мегорский: "Для чего мы здесь все собрались - пообсуждать свои наработки. Каждую отдельно. И объединить это в какой-то общий поток. Выработать систему совместной работы в Арктике".







