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26.05.2017 08:30

В Апатитах проходит первая всероссийская научная конференция медико-биологического профиля

Елена Сивонен.

В центре внимания - влияние арктического климата на организм человека. Конкретно - проблемы минерального обмена, от которого во многом и зависит наше самочувствие. В докладах предложения - как восполнить недостаток кальция и фосфора, как повысить иммунитет? Акцент - на питание, оно должно быть сбалансированным - белки, жиры, углеводы. Причем, брать надо не количеством, а правильным соотношением.
Директор НИЦ МБП КНЦ РАН Владимир Мегорский: "Для чего мы здесь все собрались - пообсуждать свои наработки. Каждую отдельно. И объединить это в какой-то общий поток. Выработать систему совместной работы в Арктике".
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