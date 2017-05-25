В Баренцевом море прошли большие учения разнородных сил Северного флота

Елена Сивонен.

Так проходят ежегодные практические занятия со слушателями Военной академии ГенШтаба. Ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой десантный корабль "Александр Отраковский". Малые ракетные и противолодочные корабли, базовые тральщики. Всего участвуют 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Четыре основных эпизода - это развёртывание ударных сил, поиск и атака подводной лодки, организация противовоздушной обороны с отражением ударов противника и спасение личного состава, терпящего бедствие.





