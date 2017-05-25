В Мурманске состоялось заседание противоэпизоотической комиссии под руководством первого заместителя губернатора области Алексея Тюкавина

Владимир Волков.

Ситуацию с отловом бездомных животных в муниципалитетах области, а также проблемы с заболеванием рыб лососевых пород в реках и озерах Кольского полуострова обсудили сегодня на противоэпизоотической комиссии при правительстве региона под руководством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина. Ситуация с заражением "красной рыбы" вновь не исключена. Более того, в притоке Туломы - на реке Пак - обнаружен новый вид бактерий. Пока о патогенности речь не идет, но в случае распространения болезнетворного источника под угрозой окажется вся аквакультура региона.

Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин: "Ежеквартально обязательно ихтиопатологическое исследование с выездом на каждое хозяйство, с оценкой состояния рыбы. То есть, мимо нас ни одна инфекция не должна проскочить".







