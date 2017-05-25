Незамеченным ни один опасный груз не пройдёт. Уникальная система обнаружения радиоактивных материалов проверена в комплексной тренировке на дорогах региона

Андрей Зайцев.

Уникальная автоматизированная система обнаружения радиоактивных материалов, работающая в Мурманской области, вновь успешно зарекомендовала себя в рамках комплексной тренировки на дорогах региона. Как выглядит сверхчувствительный к радиации аппарат - ни простой гражданин, ни злоумышленник вряд ли догадается. Сегодня на дорогах области достаточно много всевозможных приборов фиксации. Но стоит опасному грузу оказаться рядом, система мгновенно срабатывает. Детекторы отслеживают радиационный фон проезжающего автотранспорта. Приборы улавливают малейшие признаки радиации. Тренировки проводятся регулярно, были и фактические тревоги, но, к счастью, реальной опасности не представляли.

Главный специалист ГОКУ "Управление по делам ГОЧС и пожарной безопасности Мурманской области" Светлана Кушникова: "Ехали люди, прошедшие лечение радиоактивным йодом, установка на них сработала, было проведено обследование, людьми представлены соответствующие документы".

Таких установок в России нет точно, не встречались они и за рубежом, говорят разработчики. Система работает безошибочно, оперативно, без остановки транспортного средства. Отечественное изобретение.







