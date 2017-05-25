Погоня за наркодилером. На трассе в районе Кандалакши сотрудники ДПС задержали сбытчика запрещенного вещества

Кирилл Коган.

Погоня за наркодилером. На трассе в районе Кандалакши сотрудники ДПС остановили иномарку. В ответ на просьбу предъявить машину для осмотра, водитель попытался скрыться. Для задержания полицейские применили спецсредство "Лиана", но автомобиль с поврежденными покрышками продолжал движение. Через несколько километров машину заблокировал патруль. При досмотре оперативники нашли два пакета с запрещенным веществом, что подтвердила экспертиза. Почти два килограмма героина. Задержанный - житель Мурманска - признал, что перевозил с целью сбыта. Теперь ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.







