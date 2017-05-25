"Димкин автобус". У воспитанника снежногорского детского сада появился именной автобус

Кирилл Коган.

У воспитанника снежногорского детского сада №9 появился именной автобус. Дима Иванов стал победителем муниципального конкурса детского рисунка. Его работа была выбрана из сотни - она так понравилась членам жюри, что было решено украсить ей борта рейсовой машины. Теперь автобус так и называется - "Димкин". Перед нанесением принта технику капитально отремонтировали, обновили салон, на днях она вышла на линию и уже курсирует между городами Снежногорск и Полярный.

Глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров: "Теперь у Димы появилось свое стационарное место в этом автобусе. Я надеюсь, в ближайшее время мы реализуем такие же проекты, проведем конкурс в г. Гаджиево, и в Полярном. Я думаю, к концу года мы реализуем точно такие же автобусы, разукрасим их для детей этих городов".

На "Димкином автобусе" - новое электронное табло с указанием маршрута. Будет видно и полярной ночью. На заднем стекле предупреждающая надпись: "Дяденьки и тетеньки, не забывайте пристегиваться и уступать дорогу пешеходам".







