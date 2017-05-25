Управляющие компании Мурманской области поддержали проведение акции Международный день соседей

26 мая в России будет отмечаться Международный день соседей. К проведению всероссийской акции присоединилась и Мурманская область – ее поддержали 24 организации, осуществляющих управление многоквартирными домами.



Проведение мероприятий, направленных на вовлечение собственников помещений в многоквартирных домах в процесс управления многоквартирными домами, является одним из наиболее актуальных вопросов для решения практических задач в этой сфере.



В рамках акции управляющие организации планируют провести День открытых дверей, а также совместно с советами многоквартирных домов и активными гражданами организовать мероприятия, направленные на облагораживание многоквартирных домов и прилегающих к ним земельных участков.



В акции также примут участие представители Государственной жилищной инспекции Мурманской области. Так, 26 мая начальник инспекции примет личное участие в плановых мероприятиях ООО «МУЖСК» в районе многоквартирного дома № 60 по улице Капитана Орликовой в Мурманске, начало в 14.00. Заместители начальника инспекции проведут совместно с управляющими организациями ООО «Севжилсервис» (г. Мурманск, ул. Инженерная, 6) и ООО «Октябрьское ЖЭУ, ООО «Октябрьское-ЖЭУ» (г. Мурманск, ул. Капитана Тарана, 9) 26 мая в 10.00 День открытых дверей.





Управляющие организации, поддержавшие проведение 26 мая

акции «Международный день соседей»



г. Мурманск

ООО «Мурманское Управление жилищно-сервисным комплексом»

ООО «Октябрьское ЖЭУ»

ООО «Октябрьское-ЖЭУ»

ООО «Севжилсервис»

ООО «Уют»

ООО «ТехСервис Плюс»

ООО «Управдом»

ООО «Управляющая компания «Мурманремстрой»

ООО «Управляющая компания «Недвижимость-Сервис»

ООО «Жилспецстрой»



г. Кола

ООО «Жилищно-эксплуатационное управление»



г. Оленегорск

ООО «Наш дом»

МУП «Городская управляющая компания» г. Оленегорск с подведомственной территорией



г. Апатиты

ООО «ГорСервис»

ООО «Управляющая компания «Хибины-Сервис»



г. Кандалакша

МУП «Управляющая компания «Кандалакша»

ООО «УК Домовой 2»

ООО «Коммунальный сервис»

ООО «Коммунальный сервис-2»

ООО «Управляющая компания «МАСТЕР» (н.п. Нивский)



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