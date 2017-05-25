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25.05.2017 16:50

Мурманские выпускники собрались на площади Пять Углов, чтобы всем вместе отметить последний звонок

Наталия Бурдина.

И сегодня мурманские выпускники собрались на площади Пять Углов, чтобы всем вместе отметить последний звонок. В празднике приняли участие более 3800 ребят. Это ученики 9 и 11 классов школ, лицеев и гимназий. Пасмурная погода настроение молодежи не испортила.
Выпускник кадетской школы г. Мурманска Роман Дружинин: "Мы чувствуем гордость за наш город, то, что выпускники могут поступать дальше, могут двигаться, за то, что дается достойное образование и мы можем стремиться дальше - глядеть в будущее и не бояться".
Торжественная церемония прощания со школой открылась флэш-мобом. Ребята пронесли знамена своих образовательных учреждений. Концерт для зрителей подготовили лучшие детские творческие коллективы школ и учреждений дополнительного образования. Впервые праздник в качестве ведущих провели сами выпускники. Церемония последнего звонка завершилась под звон колокольчика. Финальный аккорд - в небо запустили 3 тысячи воздушных шаров. Традиционная акция символизирует начало нового этапа в жизни уже вчерашних школьников.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я уверен, что вы справитесь со всеми трудностями, потому что вы молоды, энергичны, полны сил и желания изменить эту жизнь к лучшему. Я желаю вам всем успехов, быть сильными, никогда не сдаваться и главное - быть уверенными в себе. В добрый путь, дорогие друзья".
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