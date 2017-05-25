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25.05.2017 16:45

Губернатор Марина Ковтун обсудила с начальником Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым основные направления сотрудничества правительства Мурманской области и ОАО "РЖД"

Елена Ямаш.

Основные направления сотрудничества правительства Мурманской области и ОАО "РЖД" губернатор Марина Ковтун обсудила с начальником Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым. Ключевые темы встречи - комплексное развитие Мурманского транспортного узла, вопросы развития железнодорожной инфраструктуры и, конечно же, начавшийся период отпусков. Время, когда пассажиропоток традиционно возрастает.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Пассажирские перевозки имеют особое значение. Для того, чтобы люди комфортно, без задержек отправлялись к местам отдыха. У нас большое количество детей отправляется на отдых, спортсменов. И мы хотели бы быть уверены в комфорте и безопасности, которые обеспечивают железнодорожники нашим землякам-северянам".
Начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков: "Мы в очередной раз осматриваем свое хозяйство для того, чтобы обеспечить безопасность движения, чтобы учесть все изменения, происходящие на территории и вовремя поменять технологию, что-то добавить, чтобы обеспечить потребность в перевозках полностью".
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