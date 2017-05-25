Елена Белкина.

Сегодня на пресс-конференции подведены итоги первого начального этапа реализации приоритетного партийного проекта "Городская среда", в котором принимают участие 72 региона страны.

Мурманская область принимает в нем активное участие. Конкурсный отбор на право получение субсидий в 2017 году прошли 29 муниципальных образований и с 25 мая они приступают к практическому выполнению проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Формирование комфортной городской среды - задача общая и решить ее можно только при контроле и во взаимодействии всех заинтересованных сторон - общественных организаций, власти и населения.

Cекретарь Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "У нас дележа нет, кто тут главный - летчик, пехотинец или танкист, а работаем на общую цель, чтобы создать комфортные условия для населения нашей родной Мурманской области".

Реализуется проект по принципу софинансирования - субсидия из федерального бюджета 115,26 миллионов рублей, 102,2 миллиона - собственные средства региона. Дворы и общественные территории, не вошедшие в муниципальные программы на 2017 год, будут включены в них в следующие 5 лет.

Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия"), региональный координатор партийного проекта "Городская среда" Александр Васильев: "Мурманск очень интересный регион и то, что 29 муниципалитетов попали уже в этом году в программу, тоже говорит о том, что активно люди участвуют и активно работают органы власти. Мы, как депутаты Госдумы, будем добиваться, чтобы финансирование программ осталось на том же уровне и будем следить за реализацией и будем поддерживать тех, у кого это очень хорошо получается".

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Будут ли деньги выделены дальше, однозначный ответ - будут. А сколько денег надо - это будет зависеть, наверное, от муниципалитетов, которые скажут, сколько войдет дворов, территорий, сколько хотят войти в эту программу и сколько для этого потребуется денег. Это нам предстоит до конца 2017 года вместе посчитать".







