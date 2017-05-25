Управляющие компании Мурманской области поддержали проведение акции Международный день соседей

26 мая в России будет отмечаться Международный день соседей. К проведению всероссийской акции присоединилась и Мурманская область – ее поддержали 24 организации, осуществляющих управление многоквартирными домами.
Проведение мероприятий, направленных на вовлечение собственников помещений в многоквартирных домах в процесс управления многоквартирными домами, является одним из наиболее актуальных вопросов для решения практических задач в этой сфере.
В рамках акции управляющие организации планируют провести День открытых дверей, а также совместно с советами многоквартирных домов и активными гражданами организовать мероприятия, направленные на облагораживание многоквартирных домов и прилегающих к ним земельных участков.
В акции также примут участие представители Государственной жилищной инспекции Мурманской области. Так, 26 мая начальник инспекции примет личное участие в плановых мероприятиях ООО «МУЖСК» в районе многоквартирного дома № 60 по улице Капитана Орликовой в Мурманске, начало в 14.00. Заместители начальника инспекции проведут совместно с управляющими организациями ООО «Севжилсервис» (г. Мурманск, ул. Инженерная, 6) и ООО «Октябрьское ЖЭУ, ООО «Октябрьское-ЖЭУ» (г. Мурманск, ул. Капитана Тарана, 9) 26 мая в 10.00 День открытых дверей.
Управляющие организации, поддержавшие проведение 26 мая
акции «Международный день соседей»
г. Мурманск
ООО «Мурманское Управление жилищно-сервисным комплексом»
ООО «Октябрьское ЖЭУ»
ООО «Октябрьское-ЖЭУ»
ООО «Севжилсервис»
ООО «Уют»
ООО «ТехСервис Плюс»
ООО «Управдом»
ООО «Управляющая компания «Мурманремстрой»
ООО «Управляющая компания «Недвижимость-Сервис»
ООО «Жилспецстрой»
г. Кола
ООО «Жилищно-эксплуатационное управление»
г. Оленегорск
ООО «Наш дом»
МУП «Городская управляющая компания» г. Оленегорск с подведомственной территорией
г. Апатиты
ООО «ГорСервис»
ООО «Управляющая компания «Хибины-Сервис»
г. Кандалакша
МУП «Управляющая компания «Кандалакша»
ООО «УК Домовой 2»
ООО «Коммунальный сервис»
ООО «Коммунальный сервис-2»
ООО «Управляющая компания «МАСТЕР» (н.п. Нивский)
/ Государственная жилищная инспекция Мурманской области /